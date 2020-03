Il Governo dice di aver previsto, stanziato, aumentato il tetto percentuale del deficit e così via, ma in concreto quando potremmo avere questi aiuti economici che sono stati stanziati ,ma soprattutto come li avremo ?

La spesa va fatta quotidianamente e tra qualche giorno, molti amici, mi dicono che non potranno comprare neppure il pane.

Chi e’ seduto al Parlamento e nei tavoli di Governo non ha questo genere di problemi economci, così come chi ogni mese prende lo stipendio (impiegati statali), ma io e tanti milioni di altre persone, che siamo imprenditori e lavoratori autonomi ,con le attività oggi a zero, cosa dobbiamo fare,( avendoci giustamente ordinato di stare casa) per non morire di fame e di angustie piuttosto che di Corona Virus”?

“Io mi sono sbracciato assieme a tante altre persone che stanno facendo la stessa cosa ma, non vorremmo arrivare a metterci a dorso nudo.”

Pistone Salvatore (Sicilia)



Loris Veniero ( Lombardia), Lello Lava (Veneto), Mariangela Rastelli-“mamma di Debora Rastelli” (Piemonte), Enrico Berti (Piemonte), Mario Toscano (Puglia), Massimo Cananzi (Calabria), Rosario Vindigni (Sicilia), Daniele Randazzo (Sicilia)