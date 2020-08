(ANSA) – MILANO, 22 AGO – Deve restare in carcere Alessandro

Pasini, sospettato dell’omicidio e della distruzione del

cadavere di Sabrina Beccalli, la donna di Crema di cui non si

hanno notizie da Ferragosto. Il gip di Cremona, Giulia Masci, a

quanto apprende l’ANSA, all’indomani dell’interrogatorio di

garanzia, non ha convalidato il fermo dell’uomo ma ha deciso di

applicare la custodia cautelare in carcere. (ANSA).



