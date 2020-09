(ANSA) – CREMONA, 02 SET – La Procura di Cremona oggi ha

conferito l’incarico all’anatomopatologa Cristina Cattaneo e ai

suoi colleghi Debora Mazzarelli e Domenico Di Candia che

dovranno accertare se le ossa trovate nella Fiat Panda

carbonizzata di Sabrina Beccalli siano umane, e quindi resti

della stessa Sabrina, o di un cane come era stato stabilito

inizialmente da un medico veterinario dell’Ats.

I tre consulenti, che hanno preso 60 giorni di tempo, con le

loro analisi potrebbero sciogliere il mistero che dura dallo

scorso Ferragosto: per i carabinieri la 39enne è stata uccisa

dal 45enne Alessandro Pasini, in carcere a Monza accusato di

omicidio e soppressione di cadavere. L’uomo invece, si è sempre

difeso, sostenendo che Sabrina è morta per overdose.

Intanto, il legale della famiglia di Sabrina, l’avvocato

Antonino Andronico, ha nominato come consulente l’ex comandante

dei Ris, il generale Luciano Garofano e Edi Sanson, carabiniere

in congedo che ha lavorato per lo stesso reparto. Il difensore

di Pasini, Paolo Sperolini, ha invece nominato il medico legale

di Codogno Angelo Grecchi. (ANSA).

