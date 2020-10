(ANSA) – FIRENZE, 30 OTT – Scontri nel centro storico a

Firenze durante la manifestazione non autorizzata per protestare

contro il Dpcm del Governo. La polizia, in temuta antisommossa,

ha effettuato varie cariche contro i manifestanti che in più

occasioni hanno lanciato bombe carta e bottiglie contro le forze

dell’ordine. Sono almeno due i fermati, ma potrebbero essere di

più, tra i partecipanti alla manifestazione. I manifestanti

hanno anche danneggiato un’auto della polizia sfondandone i

vetri. Un gruppo è stato disperso con un lancio di lacrimogeni

in via degli Strozzi. (ANSA).



Fonte Ansa.it

