(ANSA) – VERONA, 28 OTT – Scontri in serata nel centro di

Verona tra le forze dell’ordine e dimostranti di estrema destra,

con lanci di petardi verso gli agenti che hanno risposto con

lacrimogeni, durante un corteo di protesta contro il Governo e

le misure anti-Covid.

I dimostranti, dopo un corteo nei pressi dell’Arena, si sono

diretti in Piazza delle Erbe, dove sono iniziati i momenti di

tensione e il lancio di oggetti e petardi contro gli agenti, in

assetto anti-sommossa. (ANSA).



