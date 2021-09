(ANSA) – MILANO, 16 SET – Un autobus della linea 90 si è scontrato con un’auto all’incrocio fra via Serra e via Scarampo a Milano. Nell’urto una decina di persone è rimasta contusa. Sul posto si trovano i soccorritori del 118 con diversi mezzi e la polizia locale che sta accertando la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione fornita da Atm, il bus stava passando con il verde, quando l’auto proveniente dalla destra avrebbe attraversato l’incrocio con il semaforo rosso. (ANSA).

