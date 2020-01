(ANSA) – FIRENZE, 17 GEN – CIVITELLA PAGANICO (GROSSETO) (ANSA) – CIVITELLA PAGANICO (GROSSETO), 17 GEN – Due persone sono morte questa mattina nello scontro tra la loro auto e un pullman. L’incidente è avvenuto nei pressi di Civitella Paganico (Grosseto) sulla statale ‘Paganico’, in un tratto in cui la carreggiata si restringe a due corsie. Il tratto di strada dove è avvenuto lo scontro è provvisoriamente chiuso. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, personale Anas e la polizia stradale per i rilievi del caso.



