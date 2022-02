Era stato lui a scoprire il terribile contenuto e allertare le forze dell’ordine che hanno subito avviato le indagini: l’area, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco del Nucleo Nbcr, è stata posta sotto sequestro, così come i fusti. Il sospetto, si legge sul quotidiano, è che si tratti di uno smaltimento illegale, ma tutte le piste sono aperte e la Squadra mobile, che conduce le indagini nel massimo riserbo, ha già iniziato a sentire i primi testimoni. adnkronos

Feti e resti umani conservati all’interno di una quarantina di fusti, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici e abbandonati in un capannone della zona industriale di Granarolo. È una scoperta choc quella effettuata dalla polizia, arrivata nella rimessa mercoledì sera, chiamata da un ragazzo che recupera ferro e vecchi materiali nelle industrie della zona. Lo riporta ‘Il Resto del Carlino’.

in

by

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy