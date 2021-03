(ANSA) – TORINO, 19 MAR – Una dichiarazione spontanea di

Antonella Patrucco ha aperto oggi al Palazzo di Giustizia di

Torino il processo d’appello legato alla strage di Quargnento,

dove il 5 novembre 2019 persero la vita tre vigili del fuoco

nell’esplosione in un cascinale.

La donna ha ribadito la propria innocenza e, secondo quanto è

trapelato fuori dall’aula, ha lasciato intendere di non

spiegarsi perché

il marito, Giovanni Vincenti, non ha mairiferito in maniera adeguata le circostanze che lascagionerebbero.In questo processo i coniugi sono imputati di truffaall’assicurazione e crollo di costruzione. In primo grado, adAlessandria, furono condannati a 4 anni di carcere. Nelprocedimento parallelo, dove le accuse sono legate direttamentealla morte dei tre vigili del fuoco, il mese scorso è statapronunciata una condanna a 30 anni di carcere. Fuori daltribunale si è formato un presidio di vigili del fuoco. (ANSA).

