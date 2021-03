(ANSA) – NAPOLI, 27 MAR – Un centinaio di genitori “No Dad”, ha sfilato in bicicletta a Napoli da piazza del Gesù a Piazza

Garibaldi, dove si è svolto un presidio con animazione e giochi

per i bambini. E’ la nuova forma di protesta contro la chiusura

generalizzata della scuola in presenza in Campania. Diversi

genitori si sono portati sulla bici i figli, altri hanno

collocato sul portapacchi cartelli : “Cercasi scuola aperta” , e “37 giorni di apertura”, che si riferisce alla didattica in

presenza che si è svolta in Campania.

In piazza Garibaldi, nella piccola arena realizzata su uno

dei lati , un gruppo di mamme ha organizzato l’ animazione per i

bambini con l’ aiuto di alcuni amplificatori che diffondevano

musica. Tra i manifestanti anche le showgirl Veronica Maya e

Maria Mazza.

“Chiediamo al presidente della Regione Campania, De Luca, la

riapertura delle scuole, ma non solo – dice Raffaele Romano, 50

anni, videomaker, uno degli organizzatori della cicloprotesta –

occorre un cambio di paradigma, cioè gli interventi in materia

di Sanità, Scuola e Trasporti che erano stati promessi, ma non

ci sono stati”.

L’ annuncio del premier Draghi di riapertura fino alla prima

media della scuola, anche nelle zone rosse, è un passo avanti ? “Riduce il danno, certo,. Non si può togliere ad un bambino di

cinque anni la socializzazione con i coetanei. Ma la Campania ha

fatto peggio delle altre regioni. Qui ci troviamo di fronte a

provvedimenti ottusi, come la chiusura dei parchi, dove il

distanziamento è possibile, quando anche l’ Oms raccomanda la

presenza in spazi verdi aperti”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram