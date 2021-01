(ANSA) – ROMA, 13 GEN – “E’ condivisibile la preoccupazione

per la quale la sospensione della didattica in presenza,

nonostante gli investimenti del Governo e l’encomiabile impegno

quotidiano di tutto il personale scolastico, possa determinare

un impoverimento degli apprendimenti. Questo si configura come

un problema di particolare serietà, con ricadute non solo sulla

vita del singolo studente ma, più in generale, sul futuro del

nostro Paese”. Lo

Advertisements

ha detto la ministra dell’Istruzione LuciaAzzolina rispondendo all’on Piccoli Nardelli in question timealla Camera.“Il Ministero ha posto e pone tutta la necessariaattenzione”, ha assicurato la ministra Azzolina, secondo laquale “per conoscere l’effettivo impatto della “perdita degliapprendimenti” prodotta dalle conseguenze della pandemia edintervenire in modo mirato”, è necessario “disporre di dati eanalisi sugli apprendimenti degli studenti. Solo così èpossibile intraprendere un processo di analisi e lapianificazione di azioni di contenimento dei probabili effettinegativi determinati dalla pandemia”.La ministra ha assicurato che il Ministero sta lavorando conle istituzioni scolastiche, “rilevando anche gli effetti delfenomeno della dispersione scolastica, che rischia concretamentedi acuirsi durante l’emergenza che il Paese sta attraversando”.E’ stato individuato uno specifico strumento da utilizzare inpresenza di una o più insufficienze: il Piano di apprendimentoindividualizzato (PAI). Proprio attraverso il PAI il consigliodi classe individua, per ciascuna disciplina in cui sono statemanifestate carenze, gli obiettivi di apprendimento daconseguire, nonché specifiche strategie per il miglioramento deilivelli di apprendimento. “Bisogna agire subito. Per questo,oltre alle risorse da ultimo stanziate nel “decreto ristori” enella recente legge di bilancio per il miglioramento formativo edidattico, chiederò “ulteriori ristori formativi” per potenziaregli strumenti ricordati e per realizzare, anche con riferimentoal primo ciclo di istruzione, iniziative di integrazione,recupero e sostegno degli apprendimenti, finalizzate allariduzione del gap formativo derivante dal prolungato ricorsoall’attività didattica a distanza”, ha concluso Azzolina.(ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram