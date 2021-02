(ANSA) – ROMA, 24 FEB – “Un incontro molto positivo, abbiamo

già definito i temi che affronteremo nei tavoli per garantire

che i professori siano in cattedra già il 1 settembre: mobilità,

reclutamento e sicurezza”. Così Maddalena Gissi (Cisl) al

termine dell’incontro con il ministro Bianchi in merito, in

particolare, alla definizione delle cattedre per evitare di

avere vuoti di organico all’inizio dell’anno scolastico.

Gissi ha

parlato dell’apertura del tavolo che il ministro hachiesto di definire come “tavolo 1° settembre”, dedicato a tuttele questioni cui è legata la possibilità di avviare a pienoregime, fin dal suo immediato inizio, il prossimo annoscolastico. In tale ambito si affronterà anche la questionedegli eventuali interventi di recupero rispetto alle carenzedeterminate dalle particolari condizioni in cui da mesi vengonosvolte le attività scolastiche. «È positivo che la questione nonsia stata posta nei termini semplicistici e banalizzanti di uneventuale allungamento del calendario – afferma Maddalena Gissi– Se ne discuterà al tavolo 1° settembre, e mi pare la sceltapiù saggia”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

