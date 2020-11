(ANSA) – ROMA, 27 NOV – “Non ci scandalizziamo: di proposte

strane ne abbiamo sentite tante Se qualcuno vuole fare delle

proposte ci convochi, ne discutiamo al tavolo contrattuale, si

individuino le risorse economiche e umane che mancano a

tutt’oggi anche per le supplenze e i modelli organizzativi; poi

discutiamo. Diversamente risulta l’ennesima provocazione che ha

come unico effetto quello di demotivare chi l’attività didattica

la sta

Advertisements

svolgendo comunque e a qualunque costo per il bene deiragazzi. E’ una provocazione per continuare a rimandare sullascuola responsabilità che purtroppo non sono della scuola chelavora”. Lo dice all’ANSA la segretaria della Cisl scuola,Maddalena Gissi. Sulla questione della riapertura, Gissi dice: “è arrivato il momento di rivedere il protocollo sottoscritto il6 di agosto adeguandolo alle nuove indicazioni per avere misuredi sicurezza in linea con le circolari del mistero dellaSalute”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram