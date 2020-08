Anci: anche case e b&b per fare lezione – Dai Comuni arriva intanto la possibilità di adibire ad aule anche case e bed and breakfast, con la responsabile scuola Anci Cristina Giachi che spiega: “Compatibilmente con le risorse disponibili, prevediamo presto la pubblicazione di Avvisi pubblici in diversi Comuni per il reperimento di spazi alternativi dove poter allestire le aule per ospitare le classi che dovranno fare lezioni nei luoghi alternativi”. Il riferimento è alle risorse per gli enti locali sull’affitto degli spazi aggiuntivi, previste nel decreto legge di agosto.

“Gli avvisi pubblici, in quanto tali, saranno aperti a tutti – chiarisce la Giachi -. Laddove sarà necessario, oltre a musei, cinema e centri congressi potrebbero partecipare anche hotel, bed and breakfast e perfino appartamenti singoli, purché le strutture rispettino i requisiti di capienza e sicurezza”.