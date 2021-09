(ANSA) – ROMA, 06 SET – Si torna in classe oggi in Alto

Adige. “La scuola è ritrovarsi è un nuovo incontro, sia un nuovo

inizio per i ragazzi i docenti il personale e tutte le

famiglie”. Questo l’augurio del ministro dell’Istruzione

Patrizio Bianchi intervenuto stamane a Radio 1 ‘Tutti in

classe’. Dal 13 settembre si riprende via via in tutte le

Regioni. “Abbiamo lavorato per garantire un avvio tranquillo,

con misure di sicurezza e il personale in ordine”, scrive in un

tweet il ministro. (ANSA).



Fonte Ansa.it