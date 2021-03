(ANSA) – BRESCIA, 03 MAR – Arrivano i carabinieri nella

scuola media che dovrebbe essere chiusa perché in zona arancione

rafforzato. È accaduto a Casto, piccolo paese in provincia di

Brescia. Quando i militari hanno chiesto al preside quale fosse

la situazione, a scuola erano presenti una quindicina di

studenti alcuni affetti da disabilità, come permettono le

norme, ma una decina solo perché con la dad non

partecipavanoattivamente. I dieci studenti sono stati quindi fatti tornare acasa con i genitori, segnalati al tribunale dei minori, perchéavrebbero dovuto sorvegliare i figli. Non tutti gli alunnipresenti avevano disabilità riconosciute, ma “alcuni venivanofatti affluire semplicemente perché da casa non partecipavanoattivamente e quindi si era optato per farli presenziare al finedi tenerli maggiormente sotto controllo”, è stato scritto sulverbale dalle forze dell’ordine.Di fatto una decina di studenti erano stati fatti entrare ascuola perché da casa non seguivano le lezioni online mafacevano altro. La legge però prevede che in zona arancionerafforzato, come è ora tutta la provincia di Brescia, e in zonarossa possano essere fatte lezioni in presenza solo per alunnidisabili e per chi non ha connessione internet. (ANSA).

Fonte Ansa.it

