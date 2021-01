(ANSA) – SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 23 GEN –

Un’ordinanza antiassembramenti all’esterno delle scuole: accade

a San Giorgio a Cremano (Napoli) dove il sindaco Giorgio Zinno

ha firmato un provvedimento con cui, da lunedì prossimo, 25

gennaio, e fino al 5 marzo, dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle

15.00, è vietato stazionare entro cinquanta metri dalle entrate

e dalle uscite dei plessi scolastici di ogni

ordine e grado, siapubblici che privati, nei quali si svolge la didattica inpresenza.È comunque fatta salva – si legge in un post sulla sua paginafacebook – la possibilità di fermarsi davanti agli accessi degliistituti scolastici per il tempo strettamente necessario perlasciare e prendere lo scolaro, avendo cura in ogni caso dirispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro el’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali. ”Dimostriamodi saper rispettare le regole e agire con coscienza e rispetto,ancor più in un momento che necessita della massimaresponsabilità per il bene nostro e dei nostri cari”.L’ordinanza antiassembramenti è stata emessa in seguito ad unepisodio spiacevole accaduto ad una volontaria di ProtezioneCivile che, davanti ad un istituto scolastico, è stata offesa estrattonata da un genitore che si era intrattenuto davanti aicancelli; la volontaria aveva invitato l’uomo a mantenere ladistanza di sicurezza e ad allontanarsi dopo aver lasciato ilfiglio a scuola. ”Un gesto disdicevole e vergognoso” hacommentato il sindaco ”oltre che un pessimo esempio per lanostra comunità e i nostri bambini”. (ANSA).

