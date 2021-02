(ANSA) – ANCONA, 26 FEB – Firmata oggi dal presidente della

regione Marche Francesco Acquaroli un’ordinanza che dispone, a

partire da domani, sabato 27 febbraio, e fino al 5 marzo (giorno

di scadenza dell’attuale Dpcm), la didattica a distanza al 100%

in tutte le scuole superiori delle Marche. Nelle sole province

di Ancona e Macerata la stessa modalità in Dad al 100%

riguarderà anche le seconde e

terze classi delle scuole medie.L’obiettivo è ridurre la pressione sul sistema sanitarioregionale, alla luce di un incremento di contagi covid nellefasce di età giovanili, a partire dalla provincia di Ancona, maanche negli altri territori.Un provvedimento necessario, informa la Regione, percontrastare la diffusione del virus in ambito scolastico e nelleclassi di età maggiormente colpite, intervenendo nelle provincein base alla differente intensità di incidenza rilevata nellediverse fasce di età. L’incidenza è maggiore nella provincia diAncona e Macerata, specie nelle classi di età 11-13 anni e 14-18anni. Tuttavia si segnala anche nelle restanti province undeciso incremento dei contagi nella classe 14-18 anni. Restagarantita la possibilità di svolgere la presenza per ilaboratori, gli studenti con disabilità e con bisogni educativispeciali. Nel provvedimento viene disposta anche la proroga finoal 5 marzo, a scadenza dell’attuale Dpcm, delle ordinanze già invigore, che dispongono i limiti di spostamento in entrata e inuscita nel territorio provinciale di Ancona e le restrizioni peri 20 Comuni in zona arancione dell’Anconetano. (ANSA).

Fonte Ansa.it

