(ANSA) – ROMA, 17 DIC – Sono attivi da giorni e sono ormai

operativi in tutte le Province i tavoli dei Prefetti che

lavorano in vista della riapertura delle scuole di secondo

grado. In alcune province, in particolare in Toscana,

Emilia-Romagna, ma anche in Abruzzo e Friuli Venezia Giulia, i

tavoli avrebbero già definito i piani operativi e sarebbero già

in fase conclusiva.

In altre, ci

sono lavori in corso sul potenziamento del Tpl esull’eventuale scaglionamento degli ingressi a scuola tra le 8 ele 10. Ci sono province che stanno anche pensando di modificaregli orari di ingresso negli uffici pubblici. Lo apprende l’ANSAda fonti di Governo. (ANSA).

Fonte Ansa.it

