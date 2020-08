(ANSA) – ROMA, 22 AGO – Il ricorso alle scuole paritarie da

parte degli Enti locali competenti per trovare spazi aggiuntivi

è del tutto possibile e non è mai stato previsto il contrario.

Né potrebbe esserlo.

La precisazione si rende necessaria a seguito di prese di

posizione e notizie in cui si fanno tali affermazioni – rende

noto il ministero dell’Istruzione – e si asserisce anche che il

Governo non voglia utilizzare le paritarie per pregiudizio

ideologico.

Le scuole paritarie fanno parte del Sistema nazionale di

Istruzione e non c’è pregiudizio alcuno nei loro confronti.

Il Ministero ricorda che è tenuto a vigilare sul possesso e

sul mantenimento dei requisiti per la parità dei predetti

istituti, come previsto dalla normativa vigente. Nell’ambito

della possibilità prevista dal cosiddetto decreto “Agosto” di

affittare spazi e nell’ambito dei patti territoriali previsti

dal Piano per la ripartenza è assolutamente possibile, per gli

Enti locali, fare ricorso alle scuole paritarie per recuperare

aule aggiuntive. Ci sono peraltro accordi siglati a livello

locale – conclude – che vanno già in questa direzione. (ANSA).



Fonte Ansa.it

