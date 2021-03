(ANSA) – ANCONA, 02 MAR – “No dad, aprite le scuole”. Una

cinquantina di persone, tra insegnanti, studenti e genitori,

hanno manifestato oggi pomeriggio davanti a Palazzo Leopardi,

una delle sedi della Regione Marche. Un presidio statico indetto

dal comitato Priorità alla scuola e da Studenti Uniti per

contrastare l’ordinanza del presidente Francesco Acquaroli che

la settimana scorsa ha chiuso tutte le scuole superiori delle

Marche e

Advertisements

anche le seconde e terze medie delle provincie diAncona e Macerata, e contro l’ordinanza della sindaca di AnconaValeria Mancinelli che ha chiuso da oggi, solo per suocapoluogo, tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi inidi. Striscioni per ribadire l’importanza della didattica inpresenza (“la scuola è una orchestra suona bene se suonainsieme”), e cori “Acquaroli buffone”, si sono susseguitidurante il presidio ancora in atto alle 16:30. Una mamma hapreso il microfono per dire che la figlia, a causa della Dad, sista lasciando andare ed è diventata anoressica. Entro domani ilTar si dovrebbe pronunciare sulla sospensiva dell’ordinanza delgovernatore Acquaroli, dopo il ricorso presentato ieri da alcunigenitori. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram