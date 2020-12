(ANSA) – TORINO, 10 DIC – Nuova protesta a Torino contro la

didattica a distanza. In piazza Castello, davanti al Palazzo

della Regione, questa mattina con Anita, Lisa e Maia –

studentesse simbolo della lotta per tornare in classe – c’erano

anche una cinquantina di studenti delle superiori.

“Abbiamo ricevuto gennaio come data del ritorno in aula, ma

le garanzie per la sua sicurezza sono ancora

vaghe e paionoinsufficienti se non accompagnate da precise priorità politicherivolte alla scuola e non agli interessi economico-politiciconsolidati”, spiega Dario Pio Muccilli, 18 anni, portavocedegli studenti autorganizzati, che chiedono di essere ascoltatiin Consiglio Regionale.“Chiediamo che la politica ci dia delle sincere certezze sulrientro e sulla sua primaria importanza nell’agenda dei prossimimesi. Che la Regione si impegni ad audire noi studenti nelConsiglio Regionale, come già richiesto, poiché non saranno iprofessori a decidere del nostro futuro, ma i politici elettiche noi vogliamo interrogare. Che il futuro, presente nellascuola, sia la loro priorità, come la nostra”, concludeMuccilli. (ANSA).

Fonte Ansa.it

