(ANSA) – ROMA, 22 AGO – Si aprono delle crepe

nell’organizzazione dei test sierologici che da lunedì saranno a

disposizione in tutte le regioni (tranne nel Lazio e in Toscana

dove sono già partiti) del personale della scuola che vorrà

sottoporvisi. Alcuni medici di famiglia infatti hanno timori a

praticarli nei loro studi medici perchè, sostengono, non ci sono

sufficienti misure di sicurezza per svolgerli. “Il nostro –

spiega Pina Onotri, segretario generale dello Smi, sindacato

medici italiani che rappresenta circa 8 mila medici tra

ospedalieri, di famiglia e guardie mediche – è un no motivato:

non vorremmo si replicasse quello che è successo negli ospedali

o nelle Rsa. Non tutti gli studi medici sono strutturati in modo

tale che siano sanificabili e li’ dove ci fossero dei positivi,

il medico dovrebbe stare in quarantena e lo studio

conseguentemente rimarrebbe sarebbe paralizzato”. Ogni medico di

famiglia ha in carico circa 1500 pazienti e laddove ci sono

studi con più medici, si arriva a oltre 10 mila pazienti;. Oltre

che dai medici di medicina generale, i test possono essere

eseguiti presso la Asl competente per il territorio.

“La sanificazione dello studio del medico di famiglia –

afferma Ludovico Abbaticchio, presidente dello Smi – deve essere carico del sistema sanitario e così deve avvenire con lo

smaltimento dei rifiuti, che attuando i test deve avvenire

quotidianamente. Insomma, ci devono essere dei criteri minimi di

garanzia e sicurezza. Perchè non fare questi test nelle

strutture preposte, le Asl o nelle stesse scuole? Siamo

disponibili in tal senso”. Per lo Smi saranno numerosi i medici

di famiglia che preferiranno non effettuare i test al personale

scolastico. (ANSA).



Fonte Ansa.it

