(ANSA) – CAGLIARI, 24 AGO – Via anche in Sardegna ai test

sierologici per migliaia di insegnanti che dall’1 settembre

riprenderanno servizio a scuola tra collegi dei docenti e corsi

di recupero. Secondo il commissario per il Covid Domenico Arcuri

– la comunicazione è stata girata dai presidi ai docenti – da

oggi il test può essere effettuato “presso il medico di base”.

Bastano pochi minuti e la tessera sanitaria, si legge nella

nota. E invece in Sardegna, ma anche in tante altre regioni. non

sarà così facile. Lo dice all’ANSA il vicepresidente dello Snami

Edoardo De Pau: “Il nostro sindacato non ha aderito alla

proposta di effettuare i test in un ambiente non idoneo come

l’ambulatorio – spiega – basta un insegnante positivo e il

medico si deve fermare. Ricordando che il medico di base si

occupa di tante altre patologie. Tra l’altro, anche volendo, i

medici di base non hanno ricevuto nè indicazioni nè kit per

l’esecuzione del test”.

Sulla base di questo una lettera è stata inviata ai vertici

della sanità della Regione dal presidente regionale dello Snami

Domenico Salvagocce. “I test sierologici da sangue capillare

sono meno attendibili di quelli su siero che si possono

effettuare in laboratorio e – spiega – nel momento in cui il

test risultasse positivo per infezione in atto o recente, il

Medico di Medicina Generale dovrebbe a sua volta rispettare la

quarantena e quindi chiudere il proprio studio lasciando

migliaia di pazienti senza assistenza. Inoltre dovrebbero essere

rintracciati i malati che quel giorno hanno avuto accesso,

seppur per appuntamento e previa sanificazione, allo studio

medico”. Quindi niente test in ambulatorio. “I medici nostri

iscritti indirizzeranno i pazienti ai laboratori di analisi

accreditati e alle strutture dell’Igiene Pubblica”. (ANSA).



