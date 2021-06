(ANSA) – ROMA, 08 GIU – Ultimo giorno di scuola oggi in sei

regioni: nel Lazio, in Lombardia, Basilicata, Abruzzo, Sicilia e

Valle d’Aosta. Sabato scorso si sono già concluse in Molise,

Marche, Veneto, Emilia Romagna e Campania. E via via, con il

passare dei giorni, suonerà l’ultima campanella domani 9 giugno

per gli studenti dell’Umbria e della Liguria, il giorno dopo in

Provincia di Trento e in Sardegna, l’11 per quelli del Piemonte

e della Puglia, il 12 andranno in vacanza gli studenti

calabresi. Gli ultimi, il 16 giugno. saranno gli studenti della

Provincia di Bolzano. Da domani inizieranno gli esami di terza

media nelle regioni in cui si sono concluse le lezioni, anche a

Roma. Al via la maturità dal 16 giugno. (ANSA).



Fonte Ansa.it