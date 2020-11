(ANSA) – ROMA, 13 NOV – Li hanno chiamati “Schools for

Future” e sono flash mob molto particolari.

Nessuno slogan: solo un’ora di didattica a distanza, armati di

computer e wi fi, davanti alle scuole di tutta Italia. Sono gli

studenti come Anita di Torino, che da giorni con alcune

compagne staziona davanti alla sua scuola chiedendo di fare

lezione in presenza, che stamani hanno chiesto

un pò in tuttaItalia di far valere il loro diritto all’istruzione.L’appuntamento è infatti per stamane davanti alla propriascuola; l’iniziativa l’ha organizzata il Comitato Priorità allascuola che si batte per le lezioni in presenza. “Io e un miocompagno di scuola stiamo davanti al nostro Liceo Galileo aFirenze – racconta Pietro, 18 anni, che ha aderitoall’iniziativa con Simone di 17 – ci siamo portati il telefonoper fare lezione con le cuffie, ci siamo organizzati. Noiriteniamo che non si possa fare lezione a distanza a lungo: sipuò apprendere qualcosa ma l’istruzione è un confrontocollettivo, seguire in classe e tutt’altra cosa. Per noi ladidattica a distanza può essere un modo di stare fermi quando ladidattica frontale è infattibile ma vogliamo garanzie che ilprima possibile rientreremo in presenza, vogliamo tornare a farescuola come è sempre stata pensata, la forza della scuola è lapresenza”. (ANSA).

