(ANSA) – FIRENZE, 10 SET – E’ risultato positivo al

Coronavirus un bambino di 8 anni di una classe di seconda

elementare all’International School of Florence, una scuola

privata americana con sede a Bagno a Ripoli, alle porte di

Firenze e, secondo quanto si legge su La Nazione, in quarantena

sono finiti la classe del piccolo e le due maestre. Stamani, la

Asl precisa che in quarantena, nella stessa scuola, oltre al

bambino di 8 anni, sono stati messi anche un’altra classe di

seconda elementare e le rispettive due maestre. In totale, sono

adesso sotto sorveglianza sanitaria 25 bambini e quattro

insegnanti. Secondo quanto appreso, le due classi si sono

incontrate durante la ricreazione il primo giorno di scuola e

quindi le autorità sanitarie temono una potenziale trasmissione

del virus, per questo sono scattati i protocolli. L’istituto

americano aveva ripreso le lezioni il 3 settembre scorso ed è

una delle prime scuole a Firenze e nella provincia ad aver

riavviato l’attività didattica.

Fonte Ansa.it

