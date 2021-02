(ANSA) – CAGLIARI, 01 FEB – Ritorno a scuola. E anche soliti

assembramenti davanti ai cancelli. Davanti al liceo scientifico

Pacinotti di Cagliari decine di studenti si sono accalcati tra

la fermata del bus e l’ingresso dell’istituto. La denuncia

arriva dalla consigliera comunale Giulia Andreozzi che ha

scattato una foto del momento: “A giudicare dall’immagine –

spiega – direi che il sistema ha bisogno di qualche

aggiustamento.

Perchè dopo l’immane lavoro fatto dai dirigentiscolastici e dal personale docente e non docente per pianificarela riapertura e i sacrifici fatti dagli studenti in quest’ultimoanno, non sarebbe accettabile se tutto venisse vanificato dalladisorganizzazione e dal pressapochismo dei decisori locali”.(ANSA).

