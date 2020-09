(ANSA) – TORINO, 02 SET – Una mascherina in silicone

trasparente che risponde alle linee guida del Cts per tornare a

scuola in sicurezza. A realizzare ‘Respira’, questo il nome del

dispositivo, è un’azienda torinese del settore aerospaziale, la

Lma di Pianezza. Obiettivo offrire una mascherina, lavabile e

riutilizzabile, dotata di 2 filtri intercambiabili chirurgici o

FFP2, che permette una migliore visibilità del volto,

facilitando la comunicazione tra studenti e insegnanti.

“Lma, un’eccellenza italiana del settore aerospace –

sottolinea il general manager, Fulvio Boscolo -, è scesa in

campo per mettere il proprio know-how al servizio del mondo

della scuola. La nostra capacità produttiva, circa mille

mascherine al giorno, è una risposta alle esigenze della

comunità per una ripresa dell’anno scolastico in serenità e

sicurezza”. (ANSA).



