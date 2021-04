(ANSA) – TRIESTE, 24 APR – I servizi di trasporto pubblico

locale proseguiranno in Friuli Venezia Giulia secondo le

modalità vigenti, indicate dall’ordinanza n.10 dello scorso 10

aprile, ma saranno arricchiti dei servizi aggiuntivi necessari a

sostenere efficacemente l’avvio dell’attività didattica in

presenza al 70% nelle scuole secondarie di secondo grado e

l’attività didattica prioritariamente in presenza nelle

Università. Lo prevede l’ordinanza contingibile e urgente numero

11 firmata oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia,

Massimiliano Fedriga. (ANSA).



Fonte Ansa.it

