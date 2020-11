(ANSA) – ROMA, 17 NOV – ‘Armati’ di sedie e lavagna,

ragazzi e ragazze hanno allestito una classe oggi pomeriggio, in

occasione della Giornata internazionale dello studente, in

piazza Montecitorio per “una vera e propria lezione ai

parlamentari sulla Next Generation EU e legge di bilancio”. I

ragazzi della Rete degli Studenti Medi del Lazio, aiutati dal

movimento Priorità alla Scuola, hanno vestito i panni, o meglio



