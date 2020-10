(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Prima giornata di applicazione del

Dpcm e della conseguente circolare del ministero dell’Istruzione

per le scuole superiori italiane. Da oggi infatti, laddove vi

siano situazioni di criticità, nelle scuole superiori possono

essere adottate maggiori forme di flessibilità, con orario

d’ingresso dei ragazzi a scuola non prima delle ore 9 e un

ricorso maggiore alla didattica a distanza. Le novità devono

intervenire previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da

parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle

situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli

specifici contesti territoriali.

Per quanto riguarda invece la scuola dell’infanzia, la scuola

primaria e la scuola secondaria di primo grado, nulla cambia.

Intanto alcune Regioni stanno prendendo provvedimenti. Da

lunedì nelle scuole superiori della Liguria si passerà, a parte

per le prime classi, alla didattica a distanza a rotazione per

il 50% degli studenti. Anche in Piemonte la Regione introduce

l’obbligo per le classi dalla seconda alla quinta della scuola

secondaria di secondo grado, di seguire per almeno il 50% dei

giorni la didattica digitale a distanza, in alternanza con la

presenza in aula. ln Puglia il presidente della Regione Puglia

Michele Emiliano ha inviato al ministero dell’Istruzione una

lettera in cui chiede di “adottare immediatamente” forme “flessibili di attività didattica nelle scuole superiori”

altrimenti saranno messi in atto a livello locale “provvedimenti

emergenziali”. In alcune Regioni – come la Sardegna, la Toscana,

la stessa Puglia – le aziende di trasporto si stanno attrezzando

per un incremento di mezzi e corse al servizio delle scuole. In

Campania Il governatore De Luca ha autorizzato da lunedì la

riapertura delle scuole elementari. Restano chiuse nella regione

medie e superiori. (ANSA).



