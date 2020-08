(ANSA) – MILANO, 11 AGO – Obbligava la figlia – all’epoca

quindicenne – a continui controlli e privazioni di cibo affinché

non superasse i 47 chili: “Sei brutta, devi dimagrire”, “Ma non

ti vedi che sei grassa? diceva alla ragazzina, ma la zia medico

è intervenuta sporgendo denuncia. Ora la madre dovrà affrontare

l’udienza preliminare nel processo che la vede accusata di

maltrattamenti.

La vicenda, riportata dalla Provincia di Como, è venuta alla

luce nell’ottobre 2018, quando la zia ha fatto denuncia,

portando come prove file audio e foto. La Procura ha quindi

disposto per la madre l’allontanamento dalla casa familiare con

il divieto assoluto di avvicinare la figlia in qualsiasi luogo e

di contattarla con qualsiasi mezzo. Ad accusare la donna, le

parole della figlia e le foto della ragazza scattate dalla zia.

A marzo, dopo l’incidente probatorio in cui la ragazzina ha

sostanzialmente confermato i fatti, la madre – che ha sempre

negato le accuse a suo carico – ha fatto ritorno a casa, dove il

marito la difende. Il prossimo ottobre, l’udienza preliminare.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

