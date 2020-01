(ANSA) – MILANO, 13 GEN – Un uomo è stato trovato privo di vita, stamani, per strada, a Milano. Secondo le prime informazioni dovrebbe trattarsi di un senzatetto. L’uomo, un 51enne, è stato trovato vicino a una panchina nei pressi di un supermercato, in via Colletta all’angolo con viale Umbria. A trovarlo è stato un passante, pochi minuti dopo le 7, che ha chiamato il 112. Una volta giunti, i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il cadavere non mostrava evidenti segni di violenza, ma gli accertamenti sono in corso da parte della Polizia di Stato.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram