(ANSA) – BARI, 29 APR – Un arsenale da guerra, composto da 65

fucili mitragliatori d’assalto (Uzi, kalashnikov, M12, AR15), 33

fucili (tra cui carabine di precisione), 99 pistole, mine

anticarro, bombe a mano, circa 300 detonatori e 10 silenziatori

per pistole, è stato sequestrato dalla Squadra Mobile di Bari,

su disposizione della Dda di Lecce, in una masseria di Altamura

(Bari).

Le armi sono state trovate in un nascondiglio all’interno della

masseria durante lunghe indagini che si sono avvalse di

intercettazioni ambientali, telefoniche, pedinamenti e

ricognizioni fotografiche. All’esito degli accertamenti, gli

agenti della Squadra mobile, su disposizione della Dda di Lecce,

hanno deciso di intervenire per sequestrare l’ingente arsenale

da guerra. Sulle armi sono state avviate perizie per risalire

alla provenienza, alla destinazione e all’effettiva titolarità.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

