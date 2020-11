“Gli incidenti avvenuti ieri sera a Roma, al termine di una già impegnativa giornata di lavoro per le forze dell’ordine che hanno operato due diversi sgomberi di stabili occupati abusivamente, sono di particolare gravità. Infatti sono giunti in coda a una lunga serie di interventi anche politici tutti tesi a contestare parte delle attività svolte in esecuzione di ordini legittimi e diretti a interrompere comportamenti contrari alla legge,

e già questo di per sé lascia perplessi. Le contestazioni, il dissenso e l’espressione delle proprie idee sono sempre rispettabilissime, e le motivazioni di tutti meritano ascolto, ma se rimangono nell’alveo della legalità e della civiltà. Questo vale per chiunque abbia sostenuto la ‘causa’ dei gruppi sgomberati ieri, proprio come vale per i manifestanti che sono come al solito ‘usciti dal seminato’ passando dalla parte del torto. Gli appartenenti alle forze dell’ordine che svolgono il loro servizio non hanno a che fare con il merito del dissenso, ma compiono azioni dirette a mantenere la sicurezza e contrastare l’illegalità, e occupare abusivamente uno spazio altrui è un comportamento illegale ecco perché questi stabili vengono sgomberati. Sarebbe stato appropriato che tanti esimi esponenti politici partissero da questo assunto per chiedere di trovare soluzioni che consentano di proseguire attività magari meritorie in una veste legittima. Ma soprattutto sarebbe stato serio che si censurassero fermamente i comportamenti violenti di ieri sera con la stessa solerzia con cui si è gridato alla ‘vergogna’ per gli sgomberi, in modo da non dare l’idea di fomentare addirittura le aggressioni ai poliziotti che fanno solamente il proprio lavoro”.

Così Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, a seguito degli scontri avvenuti ieri sera a Roma, dopo che in mattinata sono stati sgomberati tanto il Nuovo Cinema Palazzo a San Lorenzo quanto la sede di Forza Nuova in via Taranto a San Giovanni.

