(ANSA) – MILANO, 07 SET – E’ stata liberata dai carabinieri

una ragazza di vent’anni, che la famiglia di origine cinese

aveva sequestrato chiudendola in casa a Asola, nel Mantovano,

dopo che aveva confessato di essersi innamorata di un ragazzo

pachistano.

E’ stata lei stessa a lanciare l’allarme. Il padre, già

conosciuto dai militari perché aveva precedenti per sfruttamento

del lavoro, le aveva distrutto il cellulare in modo che lei non

potesse parlare al suo innamorato, e le aveva anche preso i

documenti dicendole che non sarebbe più uscita di casa se non

avesse cambiato idea. Ma la ragazza è riuscita a prendere il

telefono alla madre e a chiamare il fidanzato che le ha detto di

telefonare al 112. “Sono 15 giorni che mi tengono chiusa in

casa, venite ad aiutarmi” ha detto il 3 settembre con una voce

disperata ai carabinieri di Castiglione delle Stiviere che hanno

subito allertato i colleghi di Asola. E mentre il comandante dei

militari della cittadina mantovana arrivava a casa della

ragazza, l’operatore la ha rassicurata al telefono cercando di

ottenere altre informazioni. (ANSA).



