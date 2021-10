I Carabinieri della Compagnia di Augusta nel corso del pomeriggio e della sera di ieri a Francofonte e Lentini hanno soccorso nuclei familiari rimasti isolati e automobilisti in panne a causa delle forti precipitazioni e del fango.

Sotto il costante coordinamento della Prefettura di Siracusa, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono intervenuti in riscontro alle numerose richieste d’aiuto, agendo in contesti particolarmente difficili a causa delle condizioni di molte arterie stradali. In particolare, le strade provinciali in direzione di

Scordia e tra Carlentini e la frazione di Pedagaggi, non erano transitabili per la presenza di detriti, fango e alberi caduti.

In Contrada Conte di Lentini, i Carabinieri hanno richiesto l’intervento di un’unità pluviale dei Vigili del Fuoco per soccorrere una famiglia rimasta bloccata dal fango. In contrada Xirumi una famiglia nell’attesa dei soccorsi è stata tranquillizzata dall’operatore della centrale operativa della Compagnia di Augusta

tramite videochiamata.

Nonostante i notevoli disagi, tutte le operazioni di soccorso si sono concluse con successo.