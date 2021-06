(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Sit- in in piazza della Repubblica e

poi corteo fino a piazza Vittorio a Roma a sostegno dei

lavoratori della Logistica e per protestare dopo la morte di

Adil, il sindacalista investito e ucciso ieri nel Novarese.

L’iniziativa è stata organizzata dal “Patto d’azione

anticapitalista” a cui aderiscono diverse sigle a partire dal Si

Cobas, di cui il sindacalista ucciso era coordinatore

interregionale. Molte le bandiere rosse dei “Cobas Lavoratori

organizzati”. Uno degli striscioni recita “Per Adil assassinato

per il prodotto. Mobilitazione immediata per i crimini dei

padroni”. “Oppure “siamo tutti Adil”. In precedenza i

manifestanti hanno inscenato anche un mini-corteo di poche

centinaia di metri fino alla vicina via Bissolati diretti verso

il Mise per poi tornare indietro.

C’è stato qualche momento di tensione quando una parte del

corteo ha spinto per forzare i blocchi e proseguire il cammino

ma poi tutto è rientrato e il corteo è tornato indietro a piazza

della Repubblica. “Per Adil ucciso mentre lottava, sciopero

generale”, si legge su uno striscione, mentre in coro un gruppo

scandisce “Adil è vivo, le nostre idee non moriranno mai”. Su un

altro striscione si legge: “Draghi privatizzatore remember”. “Sindacalisti uccisi, squadre armate ingaggiate dalle aziende

per pestare chi sciopera. Sembrano gli anni ’20 di un altro

secolo ma è l’Italia di oggi”, afferma in una nota, Lorenzo

Lang, segretario del Fgc, Fronte della Gioventù comunista, una

delle due sigle, insieme al sindacato SI Cobas, che hanno

promosso la manifestazione. (ANSA).



Fonte Ansa.it