(ANSA) – CINISI, 29 SET – “Come sindaco mi sento solo e

abbandonato dalle istituzioni. Per me il sindaco è

un’istituzione di serie A ed invece è diventata di serie B. Per

questo motivo per dare una scossa ho rimesso il mio mandato al

prefetto di Palermo Giuseppe Forlani al quale dirò tutti i

motivi che mi hanno portato a questa decisione ed esporrò tutte

le denunce che ho fatto in questi anni che sono rimaste lettera

morta”. Il sindaco di Cinisi (il paese di Peppino Impastato e

del boss Tano Badalamenti ndr) Giangiacomo Palazzolo dice di

essere stato in prima linea nel contrasto alla mafia (con un

duro scontro per una casa confiscata a Leonardo Badalamenti,

figlio di don Tano) ma di essere stato costretto in questi anni

a difendersi anche da “pezzi delle istituzioni”.

“E’ normale che ho denunciato che sono sparite pratiche per

350 mila euro, che ci sono continui furti di acqua e invece per

sette volte sono venuti a indagare su una pensilina di un

consigliere comunale che abbiamo dimostrato che è perfettamente

in regola – aggiunge Palazzolo – E’ normale che ricevo minacce

che ho denunciato e chi mi ha minacciato opera ancora nel

territorio. A Cinisi ci sono pezzi di istituzioni che tentano in

tutti i modi di delegittimare il mio lavoro e della mia

amministrazione. Adesso ho detto basta. Il sindaco per me è un

ruolo importante che deve essere svolto con il pieno sostegno

delle istituzioni. Se non sarà così le mie dimissioni sono state

presentate e diventeranno irrevocabili”. (ANSA).



