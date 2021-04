(ANSA) – SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (L’AQUILA), 28 APR – La

chiesa non solo come luogo di culto ma come patrimonio

identitario, il collante di una comunità. Eppure, a 12 anni dal

terremoto che ha colpito L’Aquila, accade che un paese del

cratere, San Demetrio Ne’ Vestini, non veda ancora una chiesa

ricostruita. Non è l’unico caso nell’Aquilano, dove in generale

molto è stato fatto e ancora troppo è da terminare. Ma la

particolarità, in questo borgo suddiviso in “ville” (piccoli

quartieri) è che le 12 chiese sono ancora terremotate come nel

2009. Tra queste ce n’è una del 1200, nella villa di san

Giovanni. Un’altra del 1600, la Santissima Annunziata, che versa

in uno stato di grave degrado, nella villa di Cardabello.

Un dossier redatto dall’ingegner Paolo Caporaletti avverte di un “rischio crollo della cupola”. L’architetto del Segretariato

regionale Mibact Augusto Ciciotti, interpellato dall’ANSA, su

questo è più rassicurante: “Qualche lesione c’è ma non c’è un

rischio di crollo imminente, chiaramente in una situazione di

staticità. Preoccupa invece la situazione igienico-sanitaria

interna, per la presenza di guano e il rischio di tossicità”. Dal 2009 sembra non si possa entrare neanche per ripulire lo

spesso strato di escrementi di piccioni – entrati da finestre

rotte e non chiuse tempestivamente nel dopo terremoto – che

danneggia arredi, statue e coro lignei e tele del 1700. Tuttavia, se dovessero arrivare altre scosse – ipotesi non da

escludere in un territorio sismico come l’Appennino – non si può

sapere come reagirebbe la struttura. “Lo stato attuale della

chiesa è molto preoccupante – scrive nella relazione l’ingegnere

Caporaletti -. All’interno, oltre al guano che ricopre tutto, vi

sono crepe, lesioni sul tetto e infiltrazioni d’acqua”. Per

pericolo di crolli sono state chiuse le vie laterali che

costeggiano l’edificio religioso. (ANSA).



