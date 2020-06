E’ in corso davanti alla Prefettura, in via Cavour, un sit-in di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Palermo con una rappresentanza dei 71 lavoratori della Bolognetta Scpa. I sindacati degli edili sono in attesa di un incontro col prefetto. Chiedono che venga immediatamente emesso dal ministero dei Lavori pubblici il decreto di autorizzazione per la cassa integrazione straordinaria e Covid 19.

Dal mese di febbraio del 2019 i lavoratori del cantiere per l’ammodernamento del tratto Bolognetta-Lercara, sulla Palermo Agrigento, sono stati messi in cigs per un anno, a seguito della procedura di concordato presentata dalla Bolognetta scpa. Dal 4 febbraio di quest’anno i lavoratori non hanno più percepito un solo euro.

