(ANSA) – PERUGIA, 24 GEN – Sarà necessario più tempo del

preventivato per trascrivere le intercettazioni telefoniche e

ambientali dell’indagine del cosiddetto “esame farsa” per la

conoscenza dell’italiano sostenuto da Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia. Il perito incaricato dal gup del

capoluogo umbro, davanti al quale è in corso l’udienza

preliminare, ha infatti chiesto una proroga del termine fissato

per depositare l’elaborato.

Sarà quindi solo tecnica l’udienza in programma martedì. Nella

quale verrà indicata la nuova data.

A chiedere la “perizia trascrittiva” è stata la stessa

procura di Perugia, concordemente con le difese degli imputati,

la ex rettrice Giuliana Grego Bolli e la ex direttrice del

Centro di valutazione e certificazioni linguistiche,

Stefania Spina, difese dallo studio Brunelli, l’ex direttore

generale Simone Olivieri, difeso dall’avvocato Francesco

Falcinelli e l’avvocato Maria Cesarina Turco. Falsità ideologica

e materiale e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio i

reati ipotizzati a vario titolo. (ANSA).



Fonte Ansa.it