(ANSA) – MILANO, 07 MAG – Snam chiude il primo trimestre del 2020 con un utile netto a 298 milioni di euro, in aumento di 15 milioni di euro, pari al 5,3%, rispetto al primo trimestre 2019.

I ricavi sono stati pari a 691 milioni di euro (+8,1% rispetto al primo trimestre 2019).

In crescita anche il margine operativo lordo (Ebitda): 567 milioni di euro (+4,6% rispetto al primo trimestre 2019), grazie ai maggiori ricavi e al controllo dei costi di gestione. Sulla base delle più aggiornate informazioni disponibili, anche in ragione della natura delle attività condotte da Snam, la società prevede “impatti limitati sui target economici e sul programma di investimenti”. Snam ha effettuato investimenti tecnici per 220 milioni di euro, in aumento di 54 milioni di euro, pari al 32,5%, rispetto al primo trimestre 2019.

I risultati del primo trimestre confermano la “solidità del nostro business e il valore delle azioni di sviluppo ed efficienza realizzate negli ultimi anni, anche in difficili contesti di mercato”, afferma Marco Alverà, amministratore delegato di Snam. (ANSA).



