(ANSA) – COSENZA, 11 MAR – È stata sospesa la

somministrazione del vaccino anti Covid-19 nel centro vaccinale

gestito dall’Esercito a Cosenza, dopo la comunicazione dell’Aifa

che ha vietato l’utilizzo di dosi appartenenti al lotto ABV2856

del vaccino AstraZeneca. Il vaccino iniettato oggi al personale

scolastico appartiene al lotto indicato nella comunicazione

dell’Agenzia italiana del farmaco. Secondo quanto si apprende,

sono 173 i pazienti a i quali

è stato somministrato il vaccinoappartenente al lotto bloccato che ora verranno seguiti tramitefarmacovigilanza dall’Asp di Cosenza.“I pazienti sono sotto osservazione come da procedura e cisegnaleranno l’insorgenza di qualunque effetto collaterale.Vorrei precisare che si tratta diun ritiro cautelativo perché c’è una correlazione tra lasomministrazione del vaccino e un evento negativo, ma non c’è lacertezza che il vaccino somministrato abbia scatenato l’eventonegativo”. A dirlo è stato il dottor Martino Rizzo, direttoresanitario dell’Asp di Cosenza in merito alle dosi di vaccinoAstraZeneca appartenenti al lotto ABV2856 ritirato dall’Aifa.“Stiamo già provvedendo – ha poi aggiunto Rizzo – allasostituzione delle dosi di vaccino in maniera tale da nonbloccare la campagna vaccinale. Le dosi di vaccino AstraZenecaappartenenti al lotto bloccato erano state consegnateesclusivamente centro vaccinale gestito dall’Esercito italiano”.(ANSA).

Fonte Ansa.it

