(ANSA) – PERUGIA, 21 APR – E’ stato sospeso in base a quanto

prevede l’articolo 371 bis del codice penale il procedimento a

carico del dirigente dell’area sportiva della Juventus, Fabio

Paratici, e dell’avvocato della stessa società bianconera Luigi

Chiappero indagati a Perugia per avere reso false informazioni

al pubblico ministero nell’ambito dell’inchiesta sull’esame di

Luis Suarez. A loro carico la procura del capoluogo umbro non ha

quindi formalizzato al momento alcuna richiesta, mentre agli

altri indagati è stato notificato l’avviso di conclusione

indagini.

Per Paratici e Chiappero il procedimento rimarrà quindi

sospeso fino alla definizione del fascicolo principale. Come

previsto dal codice. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram