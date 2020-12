ROMA – “ Il 2020 finisce oggi e ci portiamo addosso i segni tangibili di una pandemia che passerà alla storia. Abbiamo scoperto cosa significano parole del tutto nuove nel nostro vocabolario come ‘ lockdown ‘ e ‘ Covid ‘. Da marzo le abbiamo usate ogni giorno. Insieme alle mascherine, ai gel disifettanti e al distanziamento. Abbiamo vissuto questo tempo sospeso, fatto di solitudini, silenzi, rabbia, perdita di lavoro e tante riflessioni più o Advertisements “. Così il ministro dello Sport , Vincenzo Spadafora , sulla propria pagina Facebook.

Spadafora: “Servirò il mio Paese senza sosta”

“Tra queste riflessioni mi sono spesso chiesto: cosa ha significato avere 20 anni nel 2020? Per tutti noi è stata una grande prova di maturità, ma per le ragazze e i ragazzi più giovani, che stavano iniziando a costruire il loro futuro, probabilmente è stata ancora più grande e sconvolgente. I più giovani senza neppure andare a scuola, senza poter fare sport! Siamo stati il Governo più sfigato della storia repubblicana, ma anche il Governo con la più grande opportunità di sempre: scrivere il futuro dell’Italia con i 209 miliardi del ‘Next generation’ (‘Recovery Plan’), idee e progetti che potranno cambiare la vita delle nuove generazioni. Il 2021 ci consentirà di lasciarci alle spalle la pandemia, ma non i suoi effetti, il disagio sociale, la povertà crescente, la crisi economica di molti settori compreso lo sport. Io continuerò a dare il massimo, a servire il mio Paese, a mettercela tutta, senza sosta, anche nell’anno che verrà“.