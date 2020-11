(ANSA) – TORINO, 11 NOV – Non ce l’ha fatta Aurora, 2 anni

appena, gravemente ferita dal padre, che prima di suicidarsi ha

ucciso l’altro figlio, gemello della bambina, e la moglie.

Ricoverata da lunedì mattina nel reparto di Rianimazione

dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, in coma, la

piccola è stata dichiarata deceduta al termine del periodo di

osservazione iniziato nel pomeriggio.

Nella notte

tra domenica e lunedì Aurora è stata colpita nelsonno con un colpo di pistola alla testa dal padre, AlbertoAccastello, 40 anni, che ha ucciso anche il gemellinoAlessandro, la madre Barbara Gargano, 38 anni, e il cane, primadi suicidarsi. La tragedia nella loro abitazione, una villettadi Carignano, nel Torinese.Alberto e Barbara si erano sposati nel 2015 e da poco sierano trasferiti nella villetta, appena ultimata, dopo avervissuto per diverso tempo insieme al padre e allo ziodell’omicida. Negli ultimi tempi, secondo la ricostruzione fattadagli inquirenti, litigavano spesso e la donna avrebbe espressoal marito la volontà di separarsi e di voler andare via di casa.Proprio in queste litigate e nella decisione della donna sarebbeda ricercarsi, sempre secondo gli inquirenti, il movente che haspinto l’uomo a premere il grilletto, a sterminare la suafamiglia e a uccidersi. (ANSA).

Fonte Ansa.it

