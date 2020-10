(ANSA) – TRIESTE, 02 OTT – Il Consiglio comunale di Trieste

si è riunito oggi nel Teatro verdi di Trieste e ha consegnato la

cittadinanza onoraria ai familiari dei due agenti uccisi, Matteo

Demenego e Pierluigi Rotta, nel corso di una toccante cerimonia.

“Trieste c’è”, la “città è stretta intorno a loro” e “Trieste

non dimentica” ha detto il sindaco della città, Roberto

Dipiazza, sottolineando le garanzie di “sicurezza, libertà e

democrazie” assicurate dalle forze dell’ordine e segnalando “l’immenso dolore” causato dalla morte dei due agenti. “Un

grande abbraccio ai nostri ragazzi”, ha concluso il sindaco,

parole seguite da un applauso e dal pubblico che si è alzato in

piedi.

La città si è stretta intorno ai “suoi figli”, poco prima era

stata scoperta una targa toponomastica ai due agenti, nella

strada davanti alla Questura. In entrambi gli appuntamenti era

presente il Capo della Polizia, Franco Gabrielli. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram