Spari in strada alla periferia di Roma. Dalle prime informazioni sembra che un’anziana sia stata ferita di striscio da un colpo di pistola. E’ accaduto in zona via Aspertini a Tor Bella Monaca. Sul posto la polizia che indaga sull’accaduto.

E’ stato fermato da carabinieri e polizia il presunto responsabile del ferimento di un’anziana a Roma. Secondo quanto si è appreso, si tratta di un giovane della zona con

precedenti. A quanto ricostruito finora dagli investigatori, avrebbe litigato per strada con un altro e quando quest’ultimo è scappato lui ha sparato ferendo di striscio l’anziana. La donna è stata medicata sul posto per una ferita superficiale. Da chiarire i motivi della lite.

Fonte Ansa.it

